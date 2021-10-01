Росія шантажує в ТКГ: вимагає віддати територію за відкриття пункту пропуску - Гармаш

Росія і підконтрольні їй бойовики в Тристоронній контактній групі блокують розв'язання питання контрольно-пропускних пунктів і вимагають віддати частину української території, щоб відкрити КПВВ в Золотому. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецьку в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш.

"Я не можу сказати, що були ухвалені позитивні рішення (на засіданні ТКГ, - ред.). Та сторона, я маю на увазі маріонеток Москви та Москву, проявляє чудеса креативності, придумуючи приводи, щоб не відкривати КПВВ", - сказав Гармаш.

За його словами, якщо раніше окупанти стверджували, що нібито Україна не дає їм "гарантії безпеки", то тепер вони вважають, що неправильно визначена точка нуля - місце, з якого починається "контроль сторін над сірою зоною".

"Фактично вони вимагають від нас віддати 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ (в місті Золоте, - ред.). Тому це питання знову залишається на паузі та поки ніяк не вирішується", - сказав Гармаш.

Журналіст додав, що рішення буде ухвалюватися на "вищому політичному рівні".

У січні 2021-го на засіданні ТКГ з'явилися два нових члени терористичних організацій ДНР / ЛНР.

17 березня українська делегація покинула кімнату переговорів через присутність Пирогової. Глава української делегації Леонід Кравчук заявив, що Україна не буде вести переговори в ТКГ в присутності Пирогової.

У вересні Гармаш повідомив, що РФ зірвала засідання ТКГ: хотіла обговорювати якийсь "план" бойовиків, а не формулу Штайнмаєра.

Вчора стало відомо, що Україна готова відновити зустрічі ТКГ, але не в Мінську. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ