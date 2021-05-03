Росія стабільно намагається вийти з "Мінська" - Кулеба

Росія намагається нав'язати думку, що Україна виходить із мінського формату переговорів з урегулювання конфлікту на Донбасі, але насправді тільки РФ стабільно робить такі спроби.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З "Мінська" стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт перший Мінських домовленостей - припинити вогонь. [...] Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут же ж сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і нормандський формат може дати результат, але якщо ситуація заходить у глухий кут, то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати нормандський формат чи мінський процес, а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної роботи. І саме так це потрібно інтерпретувати", - підкреслив він. За матеріалами Гордон.