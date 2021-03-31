Росія в ТКГ відмовилася повернутися до режиму тиші з 1 квітня - Гармаш

Російська сторона послалася на те, що режим тиші діє і підтверджувати його немає сенсу (Фото: ivbogdan.com via Flickr)

Російська сторона не підтримала пропозицію голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука поновити режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Про це розповів журналіст, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу Україна 24.

"Росія одна проти двох - ОБСЄ підтримала пропозицію [Леоніда Кравчука] - відмовилася її підтримати, посилаючись на те, що вже є угода і навіщо її ще раз підтверджувати. Хоча ми всі розуміємо, що перезавантаження потрібне, тому що угода є, а режиму тиші фактично немає", - заявив Гармаш.

Як повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, двоє з трьох представників групи внесли конкретні пропозиції щодо повернення до повного режиму припинення вогню, але російська делегація їх не підтримала. Леонід Кравчук сказав, що Росія «не вважає за потрібне зосередитися на збереженні життя людей».

«Це сталося, попри на відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони вчора наголосили на необхідності дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі», - сказано в повідомленні.

В українській делегації додали, що просування в переговорах з будь-яких питань є проблемним, поки на Донбасі не діє режим тиші. Наступне засідання ТКГ відбудеться 14 квітня.

Леонід Кравчук на початку засідання ТКГ 31 березня запропонував з 1 квітня встановити режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

На Донбасі з систематичними порушеннями з боку російських бойовиків діє режим припинення вогню, запроваджений 27 липня 2020 року. З початку 2021 року ситуація в районі ООС істотно погіршилася. Після відносного затишшя на Донбасі знову активізувалися російські найманці і снайпери. За матеріалами nv.ua