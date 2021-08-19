Росія відмовилася розглядати ноту протесту МЗС України щодо поїздки Лаврова до окупованого Криму

Росія відмовилася розглядати ноту протесту Міністерства закордонних справ України, направлену через приїзд голови російського МЗС Сергія Лаврова до Криму на арткластер "Таврида". Про це спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

"17 серпня Міністерство закордонних справ Росії повернуло без розгляду ноту МЗС України, в якій містився протест у зв'язку з поїздкою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Криму для участі в арткластері"Таврида". Нота була повернута через наявність в ній неприйнятної термінології, за допомогою якої МЗС України намагалося поставити під сумнів російську приналежність Криму", - сказала Захарова.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит глави російського МЗС Сергія Лаврова до окупованого Криму і його заяви щодо саміту "Кримської платформи", запланованого на 23 серпня в Києві.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до Криму і проводив зустріч з учасниками арткластеру "Таврида" в Судаку. Організатори відзначили, що злива, яка обрушилася на Криму, завадив провести для Лаврова екскурсію по "Тавриді".

Під час зустрічі в Судаку Лавров заявив, що на саміті "Кримської платформи" в Києві будуть "плекати неонацистські настрої".