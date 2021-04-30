Росія відповіла на слова українського посла про відновлення ядерного статусу

Росія вважає заяву посла України у Німеччині Андрія Мельника спробою шантажу Заходу. 15 квітня дипломат припустив, що Україна може "подумати над ядерним статусом", якщо не вступить у НАТО.

Про це сказала офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, цитує агентство "ТАСС".

"Ми розцінюємо заяву посла як абсолютно нерозумну спробу шантажувати країни Заходу міфічним ядерним потенціалом Києва заради того, щоб ще раз спробувати випросити якісь преференції собі у відносинах з НАТО", - наголосила Захарова.

Вона також сказала, що Україна добровільно приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), а також назвала некоректними висловлювання про відновлення ядерного статусу: "Треба дотримуватися фактів: ця держава ніколи не володіла статусом ядерної держави".

Про ядерний статус Мельник сказав на тлі стягнення Росією своїх військ до кордону. Посол також заявив, що Україні від Заходу потрібні "більше ніж приємні слова", а ще закликав країни Європи надати Україні військову підтримку.

У 1994 році Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цим вона підтвердила, що має намір повністю її позбутися.

У тому ж році Україна підписала з Росією, Великою Британією та США так званий Будапештський меморандум. За цим документом країни-підписанти мали поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України, а також утримуватися від будь-яких проявів агресії щодо неї. Зрештою у 1996 році Україна свій ядерний статус втратила.

Приблизно з кінця березня з боку Росії біля кордону з Україною та в окупованому Криму відбувалося значне підвищення військової активності. У Москві спершу заявляли, що війська перекидають для проведення військових навчань. Потім уточнили, що нібито через загрозу НАТО.

Західні партнери (зокрема президент США Джо Байден) заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. А вже 22 квітня Росія оголосила, що починає поступово відводити своїх військових від кордонів України, де вони нібито зібралися для військових навчань.

Усього, за даними Міноборони РФ, у цих навчаннях взяли участь понад 110 тисяч військових. У Держприкордонній службі України підтверджують відведення російських військ, але тільки з окупованого Криму. Натомість змін біля східних кордонів України наразі не фіксують. За матеріалами hromadske.ua