Росія використовує енергоресурси як тиск на ЄС - голова дипломатії ЄС

Росія використовує енергетичні ресурси як інструмент політичного впливу на Європейський Союз. Про це написав у блозі для Європейської служби зовнішніх зв'язків верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Росія використовувала енергоресурси як інструмент політичного впливу, і, хоча вона виконує свої зобов'язання з постачання газу, багато хто бачить її нинішню відмову збільшувати обсяги експорту до Європи або поповнювати запаси складських приміщень, що належать Газпрому, як засіб тиску на ЄС і, зокрема, для забезпечення регулюючого ліцензування Північного потоку-2", - написав Боррель.

За його словами, Європейська комісія "не вважає пріоритетним цей проєкт" і у будь-якому разі він має відповідати європейським нормам.

Також він нагадав, що ціни на газ зросли приблизно на 40% лише у грудні та приблизно на 300% з літа цього року.

"Будь-яка дискусія щодо Росії/України/Білорусі включає енергетичний аспект, враховуючи, що 40% імпорту газу ЄС надходить з Росії, в основному за трьома транзитними маршрутами: Україна, Білорусь і Балтійське море", - написав Боррель.

Боррель також заявив, що Євросоюзу до кінця незрозумілі наміри військ Росії біля кордонів України, ЄС сподівається на краще, але готується до гіршого.