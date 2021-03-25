Росія всупереч заявам інтегрує ОРДЛО у свій простір - Україна в ОБСЄ

Політичні заяви Росії про підтримку реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до складу України залишаються лише на папері, а на практиці відбувається інтеграція цих територій у політичний, економічний та військовий простір РФ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 25 березня.

"Політичні заяви Росії про те, що вона підтримує реінтеграцію цих українських територій (ОРДЛО - ред.), залишаються лише на папері. На практиці Кремль продовжує інтегрувати окуповані частини Донбасу у політичний, економічний та військовий простір Росії", - заявив представник України.

Він звернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ на те, що зараз Росія хоче інтегрувати захоплені території сходу України і у свій виборчий простір - на тлі підготовки Росії до парламентських виборів у вересні цього року, Кремль "вирішив використати населення окупованих українських територій для виборчих цілей".

"Ми рішуче засуджуємо нещодавно оголошене рішення російської правлячої партії відкрити своє представництво на окупованих частинах Донбасу. Ми знову закликаємо російську сторону поважати суверенітет України, і ми підкреслюємо незаконний характер так званої "паспортизації" та залучення українських громадян до виборчих процесів сусідньої країни", - заявив Цимбалюк.

Останнім часом в Росії активно ведуться дискусії про організацію на окупованій території України виборів в Держдуму РФ, які пройдуть 19 вересня 2021 року.

У березні в окупованому Донецьку було відкрито представництво російської політичної партії "Справедлива Росія - За правду", яке буде проводити "консультаційний прийом громадян, що проживають на територіях "ДНР" і "ЛНР".

Офіційна українська влада засудила цей крок, назвавши його черговим прикладом нехтування Росією своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.

За матеріалами Укрінформ.