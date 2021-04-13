Росія заявила, що перекидає війська до кордону з Україною у "відповідь на погрози НАТО"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході "контрольної перевірки" перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ВДВ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Війська відправлені "в райони виконання навчально-бойових завдань". Шойгу стверджує, що це "відповідні заходи", прийняті у відповідь на нібито погрози з боку НАТО.

Міністр оборони РФ додав, що "на даний час дані об'єднання і з'єднання залучені в навчаннях". "Контрольну перевірку" збройних сил, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів.

Збройні сили Росії почали так звану "контрольну перевірку за зимовий період навчання" 6 квітня. Повідомлялося, що навчання пройдуть у всіх військових округах. Тоді в Міноборони РФ уточнили, що російські військові у квітні проведуть понад 4 тисячі навчань.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності біля кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі й демонстрація готовності до застосування збройної сили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення, яке може статися в будь-який день. За матеріалами Укрінформ.