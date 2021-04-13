Росія звернулася до США: "тримайтеся трохи далі від Криму, для вашого блага"

У Росії назвали провокацією захід кораблів Військово-морських сил США в Чорне море на тлі стягування військ до кордону України. Кажуть, що є "високий ризик інцидентів".

Про це заявив заступники голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

За його словами, США здійснюють провокацію, спрямовуючи свої військові кораблі у Чорне море.

"Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде", - вважає Рябков.

Він закликав США триматися подалі від Криму і чорноморського узбережжя Росії.

"Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їхнього ж блага", - зазначив Рябков.

Від початку стягування російських військ до кордонів України США неодноразово говорили про підтримку України. Зокрема, у Держдепі попередили про наслідки для РФ у разі нової агресії проти української держави.

США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

За матеріалами РБК-Україна.