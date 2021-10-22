Росії не варто боятися приєднання України до НАТО – Столтенберг

Росія не має боятися розширення НАТО, або непокоїтися з приводу приєднання до НАТО нових демократичних держав, включаючи Україну, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру й стабільності в регіоні.

Про це під час пресконференції] у Брюсселі за підсумками другого дня зустрічі на рівні міністрів оборони країн НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так керівник Альянсу відповів на запитання журналістів про те, чи непокоїть його та обставина, що пропозиції надати Україні перспективу членства в НАТО можуть спровокувати агресію з боку Росії.

«Ні. Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі. Тому що Україна є суверенною незалежною державою, і має право обирати власний шлях. Тож це залежить від України, чи хоче вона приєднатися до Альянсу, і, безумовно, це справа для 30 союзників – вирішувати, коли Україна буде готовою і відповідатиме стандартам НАТО», - сказав Генеральний секретар НАТО.

«Розширення НАТО, що відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тож немає жодної причини, чому Росія має боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від входження до Альянсу», - додав Столтенберг.

Саміт НАТО, що відбувся у червні поточного року в Брюсселі, підтвердив перспективу євроатлантичної інтеграції для України і Грузії, коли ці країни будуть готовими до такого кроку, і коли буде досягнута політична згода щодо такого членства між усіма членами Альянсу.