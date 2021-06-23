Російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу

Російська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі заблокувала розгляд питання з розмінування Донбасу. Питання було заблоковане попри на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

"Попри на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Втравні українська сторона в ТКГ запропонувала план з розмінування регіону. За матеріалами РБК-Україна