Російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі ТКГ - Гармаш

Російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі ТКГ, які мали пройти сьогодні, 6 липня

Про це повідомляє представник України в ТКГ Сергій Гармаш, передає RegioNews.

Представники РФ "втягнули" на засідання так звану представницю тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України Майю Пирогову, засуджену в Україні за терористичну діяльність.

Сьогодні в політичній групі ТКГ відбувся, так би мовити, дебют нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн. Було підленьке з боку представника Росії Дмитрівського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації - формальним засіданням, - написав Гармаш.

За його словами, в офіційних засіданнях ТКГ українська сторона може бути представлена тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. Він уточнив, що "раз засідання оголошено офіційним - ми з Казанським сіли за стіл переговорів", і додав, що в Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог і "втягнули", так би мовити, в студію Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність.

Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів. Згодом вийшли і всі інші, - уточнив він.

Гармаш зазначив, що новий модератор від ОБСЄ "в особистому спілкуванні дуже приємна жінка".

Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих "практик". А саме:" не цікавитися статусом учасників робочої групи", - додав представник України.

Він звернув увагу, що в комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ". На сьогодні, уточнив Гармаш, "люди з Донецька і Луганська"офіційно не представляють нікого з членів ТКГ".

По суті, це означає, що в процесі так і не з'явиться другої сторони конфлікту: Росія буде заявляти, що вона посередник, а її особи з Луганська і Донецька будуть продовжувати само проголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому ніякої суб'єктності, - підкреслив він.

Гармаш резюмував, що "якщо немає другої сторони, то і конструктивний діалог неможливий", і висловив побоювання, що зміна модераторів може перетворитися на втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання на Донбасі.

25 червня Міноборони, командування РФ збільшило кількість офіцерів окупаційної розвідки на Донбасі.

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