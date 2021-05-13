Російська влада продовжує переслідувати релігійні меншини в окупованому Криму - Держдепартамент США

Державний департамент США в опублікованій доповіді заявив про триваючі переслідування російською владою релігійних меншин в окупованому Криму, пише УНН.

"Російська влада в окупованому Криму продовжує переслідувати і залякувати релігійні згромадження меншин, зокрема мусульман - кримських татар, Свідків Єгови, членів Православної церкви України і духовенства", - наголошується в доповіді.

У представленому документі посилаються на інформацію представників релігійних організацій та ЗМІ щодо фактів переслідування віруючих на півострові.

У документі зазначають, що за даними Харківської правозахисної групи, після окупації Криму Росією багато релігійних громад були фактично вигнані з півострова через вимоги про реєстрацію відповідно до введених російськими законами.

Також в доповіді перераховані факти переслідувань в Криму за так званими "справами Хізб-ут-Тахрір".

У Держдепартаменті відзначили, що США засуджують такі дії російської влади в Криму і закликають припинити переслідування за релігійною ознакою.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що російська агресія і окупація стали реальною загрозою для корінних народів.

Раніше правозахисники повідомляли, що на кінець березня у тимчасово окупованому Криму 114 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування. За матеріалами УНН.