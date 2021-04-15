Російські катери влаштували провокацію в Азовському морі

Катери ФСБ РФ в Азовському морі вчергове здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи Військово-Морських сил ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні.

Як передає Укрінформ, про це служба зв'язків з громадськістю командування ВМС Збройних сил України повідомила у Фейсбуці.

"РФ продовжує порушувати норми Міжнародного морського права. Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ вчергове здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні. Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян, по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - йдеться у повідомленні.

Як запевнило командування ВМС ЗСУ, українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права.

МЗС України 15 квітня висловило рішучий протест у зв'язку з обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі.

Зазначається, що Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив 14 квітня на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони (SEDE), що окупація Криму Росією та перетворення півострова на військову фортецю прямо загрожують безпеці України та вже змінили баланс сил в усьому регіоні. За матеріалами Укрінформ,