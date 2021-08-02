Розстріл Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України Віктора Януковича за фактами умисних вбивств у лютому 2014 року на Майдані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президентау кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 року в центральній частині Києва - на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях.

Оскільки експрезидент переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора Російської Федерації, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).

"За даними слідства, колишній глава держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження Президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкримінують організацію у складі злочинного угруповання, до якого входили екскерівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою Януковичу та його сину.

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