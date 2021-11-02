Саакашвілі голодує 33-й день. Політик заявив, що влада Грузії відмовляється перевести його до лікарні

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі, який перебуває у колонії Руставі, голодує 33-й день. У своєму Facebook 1 листопада він опублікував звернення до українських нардепів.

"Я втратив майже 20 кг. Вважаю себе особистим в'язнем [президента Росії Володимира] Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" - [лідера керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіну] Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вироки", - написав він.

Політик наголосив, що його позбавили права на телефонні дзвінки і йому відмовляють від приводу до суду. Також, за його словами, влада відмовляється виконувати термінову рекомендацію консиліуму медиків та перевести Саакашвілі до багатопрофільної лікарні.

"Напевно, у вас головне питання - чому я поїхав до Грузії. Я вважав, що моя батьківщина остаточно потрапила під вплив Москви. Ті реформи, які свого часу я провів, зійшли нанівець. Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України, тут завжди дуже легко вигравала влада, але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася.У всьому. у Тбілісі прийшов найбільший мітинг-протест", - зазначає він.

Саакашвілі заявив про "грубі фальсифікації у другому турі", після яких "розгортається безпрецедентно широкий фронт масових протестів з урахуванням усіх сил опозиції".

"Такої єдності опозиції в історії Грузії не було ніколи! І я пишаюся, що якусь роль у цьому об'єднанні за прозахідний курс зіграв я. При цьому я залишаюся лояльним та патріотичним громадянином України. Я пишаюся тим, що президент [Володимир] Зеленський повернув мені український паспорт", - зазначив він.

Саакашвілі нагадав, що прожив в Україні вісім років і має у Києві будинок та сім'ю. За матеріалами Гордон.

"Я дуже вдячний за заяву президента, що Україна не залишить свого громадянина. Грузія не має більш улюбленої нації та вірнішого союзника, ніж Україна, і я все зроблю, щоб не було розбрату і ці відносини зміцнювалися", - резюмував політик.