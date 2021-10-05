Саакашвілі написав листа Зеленському: подякував президенту і назвав себе в'язнем Путіна

Затриманий у Грузії Михайло Саакашвілі написав листа українському президенту Володимиру Зеленському.

Саакашвілі опублікував текст листа до Президента України на своїй сторінці в Facebook.

У своїм листі експрезидент Грузії висловив глибоку подяку Зеленському за його реакцію на затримання, а також Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем" Володимира Путіна.

"…Глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення в Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто у світі…",- написав він.

Також у своєму тексті Саакашвілі заявив, що дуже любить Україну і гордий, що стільки років жив у нашій країні.

Раніше ми писали, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі потрапив на територію держави 29 вересня. Йому допомогли двоє громадян, які надали йому транспорт, і допомогли експрезиденту дістатися до села Самегрело.

Відомство інформує, що 29 вересня Саакашвілі незаконно перетнув кордон, після чого його на автомобілі відвезли в одне з селищ в регіоні Самегрело. Після цього він дістався до столиці Грузії Тбілісі й залишався у квартирі. 1 жовтня його затримали за даною адресою. За матеріалами UA.NEWS