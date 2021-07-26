Саакашвілі назвав два сценарії ймовірного вторгнення Росії в Україну

Росія може вторгнутися в Україну так само як вторглася в Грузію 2008 року. Таку думку 25 липня висловив у ефірі телеканалу "Україна 24" експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ в Україні Михайло Саакашвілі.

"Те, що зараз відбувається навколо України, мені дуже сильно нагадує те, що відбувалося у 2008 році. Аналогій дуже багато. По-перше, нарощування сил. Упродовж кількох місяців ішло нарощування сил навколо нас, зараз іде нарощування сил навколо України. В окупований Крим перекинули зараз усі десантні групи, які є в Росії, крім далекосхідних. Це не може бути просто військовим маневром, тому що це великі сили, можливості та кошти", - сказав він.

Українсько-грузинський політик підкреслив, що "просто так великі гроші ніхто не викидає", і звернув увагу, що у своїй статті про Україну президент РФ Володимир Путін згадав український острів Зміїний у Чорному морі.

"Я добре знаю Путіна. Я точно можу сказати, що він не знав, де цей острів Зміїний. Але Путін написав про цей острів - тому що це один із планів вторгнення. У них є один план - консервативний: захопити острів Зміїний, де розміщується український спецназ. Після захоплення на острові Зміїний розміщуєш засоби ППО - С-400, яким повністю вторгаєшся в систему ППО НАТО. Потім починаєш душити Одеський, Південний, Чорноморський порти морською блокадою, точно так само, як вони задушили Маріупольський порт", - пояснив Саакашвілі.

Він описав також "більш реалістичний" сценарій вторгнення в Україну.

"У вересні після завершення навчань НАТО висадка військ на лінії Маріуполь - Запоріжжя - Херсон - Миколаїв. І, виходячи з успіху операції, подальший наступ на Україну, особливо на південний фланг України", - заявив Саакашвілі.

За матеріалами Гордон.