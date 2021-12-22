Саакашвілі немає на засіданні суду через стан здоров'я – адвокат

У Тбіліському міському суді в середу відбувається судовий процес у справі про незаконне перетинання третім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі державного кордону, проте він на ньому не присутній через стан здоров'я.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

«Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє йому бути присутнім на сьогоднішньому судовому процесі та звернутися до суспільства. Ми бачили на попередніх процесах, з якими монотонними промовами він звертався до суспільства. Щодо наступних процесів, власне, у пріоритеті має бути його стан здоров'я, оскільки необхідно, щоб відбувалася здорова реабілітація», - заявив адвокат Саакашвілі Бека Басілая перед тим, як зайти до Горійського військового шпиталю.

На сьогоднішньому судовому процесі сторона обвинувачення виступить зі вступним словом, а сторона захисту матиме кілька клопотань про долучення до справи наявних доказів.

За словами адвоката, сьогодні на судовому засіданні буде представлено кілька клопотань, серед яких про долучення доказів, які обговорювалися консиліумом експертів народного захисника та центром «Емпатія».

Розслідування за фактом незаконного перетину державного кордону Грузії Міхеїлом Саакашвілі МВС Грузії розпочало 1 жовтня. У рамках цієї справи звинувачення висунуто ще 4 особам – Елгудже Цомая, Зурабу та Шалве Цоцорія та Георгію Наріманідзе, воно виділено в окреме провадження.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня 2021 року Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушено декілька кримінальних справ.

Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада його перевели до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі.

11 листопада Спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відеокадри переведення Саакашвілі до тюремної лікарні, де видно, як його туди заносять, тримаючи за руки та ноги.

Після публікації кадрів посла Грузії у Києві Георгія Закарашвілі вдруге викликали до МЗС України. Київ заявив про неприпустимість застосування фізичної сили та необхідність гідного поводження з Саакашвілі, який є українським громадянином.

18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів, після чого його перевели до реанімації.

Пізніше колишнього президента Грузії перевезли до військового шпиталю міста Горі, оскільки його самопочуття погіршилося. Там Саакашвілі припинив голодування.