Саакашвілі подякував Зеленському за розмову з прем'єром Грузії

Експрезидент Грузії, голова Виконкому реформ України Михайло Саакашвілі подякував президенту України Володимирові Зеленському за обговорення його ситуації з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Про це йдеться у заяві, опублікованій у Facebook Саакашвілі 12 листопада.

"Дуже дякую президенту Зеленському за всі його зусилля у відновленні моїх жорстоко зневажених прав та принципову і безстрашну позицію щодо мене як особистого ув'язненого втілення світового зла та заклятого ворога грузинського та українського народів", - заявив політик.

За словами Саакашвілі, розмова Зеленського з прем'єром Грузії "мала дуже принциповий, але водночас і людяний характер".

"Своєю позицією та дією президент наголосив на ролі України як наддержави нашого регіону, з якою всі мають рахуватися і прислухатися до думки її президента. Дякую моїй любій Україні. Дякую моєму любому українському народу. Дякую президенту Зеленському!" - ідеться у заяві. За матеріалами Гордон.