Саакашвілі залишається у реанімації під постійним наглядом - реаніматолог

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні залишиться у реанімаційному відділенні тюремної лікарні. Про це журналістам повідомила лікар-реаніматолог Гуліко Кіліптарі, передає УНН із посиланням на Грузия - Online.

Саакашвілі, який продовжує голодування вже 49-й день, сьогодні знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах.

"Залишаємо у реанімаційному відділенні. Він буде під постійним наглядом. Йому потрібен моніторинг, моніторинг всього, я маю на увазі й життєві функції. Це рішення ми ухвалили сьогодні, оскільки його стан на той час значно погіршився. Таке тривале голодування, проблеми - це викликає безліч змін в організмі", - сказала реаніматолог.

Вона додала, що пацієнт контактний та адекватний, стабілізовані артеріальний тиск, оксигенація та вентиляція.

Що саме спричинило втрату свідомості, стане відомо після проведення низки досліджень, зазначила Кіліптарі.

Напередодні група лікарів при омбудсмені Грузії Ніно Ломджарія оцінила стан Саакашвілі як критичний, рекомендувавши перевести його до приватного шпиталю. Відповідно до їх висновку, внаслідок тривалого голодування у пацієнта розвинулися енцефалопатія вернику, гіпокалемія, що прогресує, таласемія, існує висока ймовірність гастроінтестинальної кровотечі.

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже понад 40 днів на знак протесту, оскільки вважає себе політв'язнем.