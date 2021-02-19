Санкції проти Медведчука і Ко. підтримали всі учасники засідання РНБО

Усі члени Ради національної безпеки та оборони, які брали участь у вечірньому засіданні 19 лютого, підтримали введення санкцій проти 19 компаній і восьми фізичних осіб, включаючи Віктора Медведчука.

З 20 членів РНБО на засіданні були присутні 19, міністр фінансів Сергій Марченко перебуває в запланованій відпустці. Усі дев'ятнадцятеро, згідно з інформацією, отриманою ZN.UA від членів РНБО, проголосували за введення санкцій.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков просив врахувати зауваження про необхідність внесення змін до закону про санкції, щоб скасувати положення щодо введення санкцій проти громадян України, що можуть трактуватися неоднозначно.

19 лютого РНБО ввела санкції проти 19 компаній, п'яти росіян і трьох громадян України: Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також Наталії Лавренюк - фактичної дружини Тараса Козака. Підставою для санкцій проти Марченко і Лавренюк стало те, що їм належить нафтопереробний завод у РФ, що постачає продукцію терористичним угрупованням "ДНР" і "ЛНР".

РНБО також ініціювала повернення державі ділянки газопроводу "Самара - Західний напрямок", який у 2017 році перейшов у власність Медведчука.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про накладення п'ятирічних санкцій на телеканали ZiK, NewsOne, "112 Україна" та їх формального власника - члена парламентської фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака. Під санкціями також опинилися літаки Козака і Віктора Медведчука, на які вони регулярно літали в Москву в обхід заборони на пряме авіасполучення з РФ.

Санкції передбачають блокування активів, економічної і фінансової діяльності, анулювання ліцензій.

За даними ZN.UA, підставою для санкцій стала причетність компаній Козака до закупівель вугілля в ОРДЛО, що розцінюється як фінансування тероризму.

Рішення підтримали всі члени РНБО, за винятком спікера Дмитра Разумкова.

Санкції проти каналів з пулу Медведчука спровокували розкол у фракції "Слуги народу" : більшість підтримали рішення президента, однак багато з ним не згодні. Підтримали Зеленського депутати фракцій "Голосу" і "Європейської Солідарності". "ОПЗЖ" виступила проти, а один з її лідерів Вадим Рабінович звинуватив Зеленського в "фашизмі".

Рішення РНБО підтримали США, Канада і Британія. в ЄС його поки що вивчають. З аргументацією Зеленського погодилися посли держав "Великої сімки". За матеріалами ZN.ua