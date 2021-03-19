Санкції проти Януковича та повернення надр у власність держави: основне із засідання РНБО

19 березня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому ввели санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших колишніх посадовців, які причетні до російської агресії проти України.

Також секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чи запровадять санкції проти Порошенка й Гладковського.

ТСН.ua зібрав основне про рішення, які були ухвалені на засіданні РНБО.

Санкції проти Януковича та Азарова

РНБО на засіданні ухвалила рішення ввести"максимальний" обсяг санкції, які передбачений чинним законодавством, щодо 27 колишніх високопосадовців часів режиму Януковича та осіб, які сприяли спецслужбам Росії в окупації українських територій в 2014 році, а дехто причетний до фінансування тероризму. У переліку, зокрема: президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська, самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади у Криму Сергій Аксьонов, ексрегіонал Вадим Колісніченко, олігарх Сергій Курченко, глава терористичної "ЛНР" Сергій Пасічник, ексгенпрокурор Віктор Пшонка.

Санкції стосовно Віктора Януковича та його поплічників. Таке обговорювали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Ввести економічні санкції РНБО запропонував очільник Служби безпеки України - Іван Баканов. Йдеться про четвертого президента Віктора Януковича, тодішнього очільника уряду Миколу Азарова, міністра оборони Павла Лебедя, генпрокурора Віктора Пшонку та іще низку колишніх посадовців.

Санкції відносно 19 компаній щодо надрокористування

В Україні перевірять усі дозволи на користування надрами. Якщо виявлять порушення, то їх повернуть народу України. Також введено санкції в контексті надрокористування відносно 19 компаній.

"Стосовно цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, який може застосувати наша країна, який може застосувати Рада нацбезпеки і оборони нашої країни", - зазначив Данілов. Санкцій проти Порошенка та Гладковського поки не запроваджуватимуть

Питання щодо запровадження санкцій проти експрезидента Петра Порошенка та його бізнес-партнера, колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) поки що немає на розгляді в Раді національної безпеки та оборони України.

"Апарат Ради національної безпеки та оборони готує документи для їхнього розгляду на засіданні РНБО від п'яти суб'єктів, які є на території нашої країни: президент України, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України, Національний банк України, Служба безпеки України. Якщо від відповідних органів є документи, в апараті РНБО вони починають відпрацьовуватися. На сьогодні документи із названих фізичних осіб (Гладковський і Порошенко - ред.) або юридичних осіб в апараті РНБО відсутні", - сказав Данілов.

Перевірка цифрового провайдера-монополіста "Зеонбуд"

Найближчим часом відбудеться перевірка компанії "Зеонбуд", яка обслуговує національну мережу ефірного цифрового телебачення.

"Зеонбуд" - оператор, що обслуговує цифрову ефірну мережу наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2.

Компанія забезпечує доступ до 32 українських загальнонаціональних телеканалів.

Вона має 166 передавачів сигналу, однак частина з них розташовані на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу і Криму.

ЗМІ повідомляли, що одним з акціонерів "Зеонбуду" нібито є п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це також заявляла експертка ГО "Інформаційна безпека", ексзаступниця міністра інформаційної політики України Тетяна Попова в ефірі Радіо НВ.

Чинні укази й розпорядження Януковича перевірять на предмет нацбезпеки

Всім органам державної влади дали вказівку проаналізувати всі нормативно- правові акти часів Януковича, які на сьогоднішній день є чинними, на предмет небезпеки національній безпеці України.

"Був доволі цікавий великий обсяг інформації проаналізований Генеральною прокуратурою. Крім того, наголос в цьому рішенні приймався стосовно Віктора Януковича. У нас на сьогодні є чинні укази й розпорядження Віктора Федоровича Януковича, в минулому президента України, який засуджений по 111 статті (державна зрада). Вирок цей вже вступив в законну силу", - зазначив Данілов. Справа про повернення "Мотор Січі" у державну власність

Справа повернення акціонерної компанії "Мотор Січ" у власність української держави наразі розглядається в Шевченківськокму суді.

"Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині (стосовно повернення в законний спосіб в державну власність підприємства "Мотор Січ". Я думаю, найближчим часом ми вас проінформуємо, в який спосіб все це відбувається. Справа розглядається сьогодні в Шевченківському суді. Щойно буде відповідне рішення, ми вас одразу проінформуємо", - повідомив Данілов. Можливе запровадження локдауну в Україні

Найближчим часом РНБО проведе нове засідання, на якому розгляне ситуацію із коронавірусом в Україні та можливість впровадження локдауну. Данілов наголосив, що ситуація із коронавірусом в Україні складна. За матеріалами ТСН.