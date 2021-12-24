СБУ не відкривала справу на нардепа Євгена Шевченка

Служба безпеки України не відкривала кримінальну справу стосовно народного депутата Євгена Шевченка.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України. Відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов'язки".

23 грудня, народний депутат Євген Шевченко заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею "державна зрада".