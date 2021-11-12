СБУ оголосила підозру в сприянні тероризму ексміністру енергетики Демчишину

Слідчі СБУ і ДБР оголосили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який займав цю посаду з 2014 по 2016 рік. Мова йде про Володимира Демчишина.

Підозра оголошена за статтею ст. 258-3 Кримінального кодексу України - сприяння терористичній групі чи терористичній організації, йдеться у повідомленні Служби безпеки України. У ДБР додали, що підозру надіслали на адреси останніх відомих місць його проживання, оскільки ексміністр переховується за кордоном.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

За даними слідства, міністр упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

"Крім цього, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн", - зазначили в СБУ.

Унаслідок дій міністра, за даними правоохоронців, у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих урядів терористичних організацій "Л/ДНР" на тимчасово окупованих територіях.

"Більше того, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни - агресора щодо матеріального забезпечення "Л/ДНР"", - додали в СБУ.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ і Генпрокуратура оголосили про повідомлення ще однієї підозри народному депутатові Віктору Медведчуку. Вона стосується підриву енергетичної незалежності України.

Саме через Медведчука, як зазначає слідство, був зірваний план купівлі вугілля на світовому ринку, зокрема і в ПАР. Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука нібито змовилася з українськими високопосадовцями, які, використовуючи повноваження НБУ і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За посередництва наближеної до Медведчука особи - бізнесмена С. Кузяри - на окупованій території було обрано два фактично не діючі вугільні підприємства - ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їхніми керівниками призначили представників терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Таким чином "вугільні" питання узгоджувалися з ватажками бойовиків.

В оприлюднених СБУ записах розмов тоді фігурували імена Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна. У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков. Імен осіб, яким готуються інші підозри в цій справі, не назвали.

Колишній міністр енергетики Володимир Демчишин допитувався Генпрокуратурою щодо зловживань на газовому ринку у 2017 році. Після звільнення з другого уряду Арсенія Яценюка він отримав посаду члена наглядової ради "Нафтогазу". Зі складу наглядової ради його вивели тільки у вересні 2019 року. За матеріалами LB.ua