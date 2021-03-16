СБУ провела обшуки в Раді та Кабміні через Харківські угоди

Служба безпеки України провела обшуки в органах влади, причетних до розробки та ратифікації Харківських угод з Росією. Співробітники спецслужби обшукали Верховну раду, Кабінет міністрів та ще низку будівель.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, обшуки у справі про Харківські угоди пройшли у Раді та парламентських комітетах, головному науково-експертному управлінні ВР, Раді нацбезпеки та оборони, Міністерстві закордонних справ та Кабміні спільно з Держбюро розслідувань.

"Слідчі дії проводились для встановлення обставин, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні", - пояснили в СБУ.

В ході обшуків співробітники спецслужби виявили документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави усвідомлювало всі наслідки підписання та ратифікації Харківських угод.

"Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам", - додали в СБУ. За матеріалами Контракты.ua