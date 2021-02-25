СБУ проводить обшуки в київському офісі ОПЗЖ – Кива

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива в ефірі кремлівської пропагандистської програми «60 минут» заявив про обшуки СБУ та затримання співробітників офісу партії в Києві.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

«Зараз я перебуваю в офісі «Опозиційна платформа – За життя». Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який арештовує людей просто у ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу іде прийом, іде робота спецназу СБУ»,– стверджує Кива. За матеріалами УНІАН.