СБУ розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод"

Служба безпеки України почала розслідування та відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб органів державної влади за фактом державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної ради", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, підписання документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.