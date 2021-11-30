СБУ: В Україні дестабілізують ситуацію близько 7 тисяч співробітників спецслужб РФ

В Україні розхитують та дестабілізують ситуацію близько 7 тисяч співробітників спецслужб Російської Федерації.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає Укрінформ.

"Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 000 співробітників спецслужб", - повідомив Вітюк.

З його слів, з початку цього року Департамент кібербезпеки СБУ заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів, припинив діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 тисяч акаунтів.

"Це нібито 150 000 осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала у ФСБ Росії та діяла з території Криму", - додав керівник Департаменту СБУ