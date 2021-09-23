СБУ взяла Шефіра під охорону
Служба безпеки України надала охорону першому помічникові президента України Сергію Шефіру, на якого було скоєно замах, та його сім'ї.
Про це 23 вересня із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили "Українська правда" і "РБК-Україна".
"РБК-Україна" зазначило, що Шефір до замаху не перебував під державною охороною, оскільки не потрапляє до когорти тих, хто має право на охорону за посадою. Зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках - Служби безпеки України.
Машину Шефіра обстріляли 22 вересня в селі Лісники Київської області. Помічник Зеленського прямував із дому до Києва, коли по його автомобілю відкрили вогонь із лісу з автоматичної зброї.
Політик не постраждав, його водія поранили. Автомобіль Шефіра не броньований, це службова машина студії "Квартал 95".
Офіс генпрокурора України відкрив провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 Кримінального кодексу України).
МВС розглядає три основні версії замаху, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко: у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні, "зокрема розглядають версію з участю іноземних спецслужб". Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова уточнила, що головними слідство вважає дві версії: роботу Шефіра як держдіяча і спробу дестабілізації.
Президент Володимир Зеленський у 2020 році говорив, що Шефір - серед осіб, яким він довіряє найбільше. Після нападу президент пообіцяв, що "відповідь буде сильною", і заявив, що вважає найімовірнішою версією замаху "реакцію на реальні зміни в державі". За матеріалами Гордон.