СБУ: З 2019 року президентові та очільнику МВС погрожували 25 разів

Вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів.

Найчастіше загрози стосувалося президента України, повідомили в Службі безпеки України.

За інформацією СБУ, з 2019 і по сьогодні було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів, з яких 22 адресовані президенту України, а три - міністру внутрішніх справ.

Відомство не уточнює прізвищ чиновників.

СБУ і Нацполіція виявили 16 осіб, причетних до анонімних повідомлень про погрози. Подібні дії кваліфікуються за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу і припускають максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, глава Національної поліції Ігор Клименко озвучив основні версії вчинення обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Згідно із заявою Клименко, злочин було скоєно з автоматичної зброї.

Раніше повідомлялося, що перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір, на якого вранці було скоєно замах, виступив на брифінгу в МВС.

Помічник Зеленського стверджує, що в команді немає ніяких конфліктів. Він вважає метою нападу залякування вищого ешелону влади.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на свого помічника. Президент стверджує, що не знає, хто стоїть за цим, проте обіцяє дізнатися про це.

Вранці 22 вересня під Києвом обстріляли машину першого Сергія Шефіра. Він живий, проте його водій отримав 3 кулі з 12.

В ОП напад пов'язують з "протидією деолігархізації".

За матеріалами РБК-Україна