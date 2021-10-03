СБУ з Чернігівщини видворила за межі України російського найманця

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області у взаємодії з Державною міграційною службою регіону примусово видворили за межі нашої держави іноземного суб'єкта, який незаконно перебував на території України.

Так оперативники спецслужби з'ясували, що вказана особа, маючи одночасно громадянство Росії та Республіки Туркменистан, є офіцером запасу збройних сил РФ. Також у ході перевірочних заходів встановлено, що останній в якості льотчика-штурмана військового гелікоптеру брав участь в локальних збройних конфліктах у країнах Африки та Афганістану.

З урахуванням викладеного, на виконання рішення суду, зазначеного іноземця видворено за межі України у міжнародному пункті пропуску "Сеньківка" із забороною в'їзду терміном на 5 років.