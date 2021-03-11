СБУ за дорученням РНБО вивчить обставини ратифікації харківських угод 2010 року. Депутатів будуть викликати для пояснень
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) перевірить законність ратифікації 236 народними депутатами так званих Харківських угод у 2010 році. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, у 2008 році Кабмін повинен був розробити законопроект, який регулював би вихід Чорноморського флоту РФ в 2017 році. Але цей законопроект так і не був розроблений. Данілов вважає, що це стало однією з причин появи у 2010 році "Харківських угод", які депутати Верховної Ради ратифікували всього лише через чотири дні після підписання в Харкові.
Зараз також є окреме доручення СБУ з'ясувати, як 236 нардепів голосували з цього питання. Також Служба безпеки може порушити провадження у 111 статті КК "Державна зрада" до цих осіб.
Олексій Данілов також зазначив, що депутатів планують викликати для пояснень в СБУ.
Політолога Петро Охотін зазначив для порталу "Коментарі", що Володимир Зеленський і Олексій Данілов проводять переформатування державної вертикалі.
"Останні рішення РНБО - це, перш за все, нагадування про те, що за національну політику в Україні відповідальна держава. Справа проти 236 депутатів - маркер. Суть його - злочини перед державою не забуті", - зазначив експерт. Він також зазначив, що позитивна сторона такої політики - президент і держава показали, що закони та національна безпека вище мандатів і грошей.
Відзначимо, 27 квітня 2010 року депутати направили на ратифікацію парламенту "Харківські угоди", що стало одним з найскандальніших голосувань в історії України.
"Харківські угоди" - підписаний тодішніми президентами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим документ, який фактично передбачав, що Україна фактично здає Крим в безстрокову оренду Чорноморському флоту РФ, за що Москва давала Києву 100 доларів знижки на газ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" разом з експертами розбирався, які можуть бути наслідки у сьогоднішнього засідання РНБО.