СБУ затримала ексдепутата Семена Семенченка за організацію "приватної військової компанії" і контрабанду

Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата від "Самопомочі" Семена Семенченка і "агента НАБУ" Євгена Шевченка за підозрою в створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім цього, за версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами і учасниками схеми по незаконному (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Відзначається, що діяльність "приватної військової компанії" була спрямована проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Членів "ПВК" готували на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області - там проходили бойові витівки, тренування поводження зі зброєю, навички військових бойових дій. Також частина членів військової компанії вчилася в центрах підготовки за кордоном, а контролювали цю організацію 15 осіб.

Також є підтвердження участі фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій країн Близького Сходу. Також були пропозиції постачати зброю в ці країни.

Вранці Євген Шевченко повідомив в Facebook, що у нього вдома СБУ проводила обшуки - "шукала російські контрабандні товари військового призначення", але нічого не знайшла.

Нагадаємо, 2 грудня 2019 року Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт в столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина. За повідомленням МЗС Грузії, в номерах двох готелів в столиці Тбілісі, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети "Беретта" і Макарова, саморобний автоматична зброя і різні боєприпаси, розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про "незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв ". За твердженням самих обвинувачених, які є колишніми бійцями батальйону "Донбас", вони приїхали до Грузії з туристичними цілями і щоб погостювати у друзів. Зброя, як вони стверджують, ним "підкинули" під час спецоперації.

У соцмережах повідомляли, що серед затриманих був депутат Семен Семенченко, який уникнув арешту завдяки дипломатичним паспортом. Сам депутат заявляв, що приїхав до Грузії як "звичайний іноземець", але прямо слів про дипломатичний паспорт не заперечував. Той факт, що від того часу Семенченко більше місяця не може покинути Грузію, він пояснює як "надання допомоги затриманим громадянам України". За матеріалами ZN.ua