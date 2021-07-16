Секретар РНБО Данілов: Українських посадовців та олігархів зобов'яжуть повідомляти про подвійне громадянство

В Україні у деклараціях про доходи з'явиться графа щодо наявності подвійного громадянства.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу 16 липня.

"Внесли певне доповнення, яке стосується того, що в декларації, які заповнюють усі люди згідно з законом про запобігання корупції, має обов'язково бути додана графа стосовно того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання тієї чи іншої країни", - сказав він.

За словами Данілова, заповнення цієї графи буде обов'язковим. Також секретар РНБО уточнив, що наразі декларації заповнюють приблизно один мільйон громадян на рік.

"Якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів, вони так само повинні будуть заповнювати декларацію та вказувати наявність у них іншого громадянства", - додав він.

Окремо секретар РНБО нагадав, що Кабінет міністрів до вересня має розробити законопроєкт про подвійне громадянство.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібне подвійне громадянство, проте одразу виключив таку можливість із країною- агресором.

Українська діаспора підготувала законопроєкт про легалізацію подвійного громадянства для іноземців українського походження.

4 березня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів і Службі безпеки проаналізувати законодавство та розробити протягом шести місяців нові законопроєкти для вирішення проблем із подвійним громадянством. За матеріалами babel.ua