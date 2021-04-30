Семенченка залишили під вартою без права внесення застави

Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Суд виключив можливість альтернативи у вигляді внесення застави, повідомляє "Радіо Свобода".

Адвокат Владислав Добош повідомив, що суд відхилив клопотання захисту.

"Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу... Дана стаття передбачає обов'язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом'якшує в даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб", - розповів адвокат.

За його словами, рішення суду не підлягає оскарженню в зв'язку з тим, щоце є рішенням по клопотанню захисту.

Відзначимо, на початку квітня апеляційний суд залишив Семенченка під арештом. За матеріалами ZN.ua