Сенат США ухвалив проєкт про додаткову підтримку України на тлі російської агресії

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США ухвалив проєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії.

Голосування за законопроєкт S.814 "Акт про партнерство з Україною в галузі безпеки - 2021" відбулося 21 квітня, повідомляє Укрінформ.

"Законопроєкт ухвалений і буде направлений на загальне голосування до Сенату з позитивними рекомендаціями", - зауважив за результатами розгляду документа голова Комітету з питань міжнародних відносин сенатор Роберт Менендес.

Документ, що був ухвалений одностайно, серед іншого визначає стратегію США щодо підтримки України та наголошує на необхідності для держсекретаря запровадити до 30 вересня Робочу групу США-Європа по Україні. Крім того, законопроєкт містить вимогу до президента США призначити спеціального посланника в питаннях України.

Проєкт закону також містить розділ про військову допомогу Україні в розмірі $300 мільйонів щорічно до 2026 року. Документ передбачає, зокрема, сприяння США для надання Україні оборонної допомоги з боку третіх країн. Крім того, йдеться про виділення $4 мільйонів щороку до 2026 року на підготовку українських офіцерів у межах Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).

У процесі розгляду до S.814 були внесені правки. Зокрема, сенатор Тед Круз додав до тексту документа уточнення щодо запровадження санкцій проти Nord Stream 2. Крім того, сенатор Кріс Мерфі вніс положення, що негайна підтримка України у сфері безпеки має життєво важливе значення для українського народу.

"Наша військова підтримка є важливою, але, відверто, не менш важливими є економічна та політична підтримка, антикорупційна програма", - заявив під час слухань Мерфі.

Нагадаємо, Державний департамент США вважає Росію агресором щодо України.

Як відомо, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США готові підтримати Україну у разі посилення російської агресії.

Нагадаємо, що командування Збройних сил США у Європі підвищило свою боєготовність до максимально можливого рівня у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордону України.

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