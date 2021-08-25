Середня зарплата вчителя на практиці вдвічі менша, ніж декларує уряд - "Наш край"

В Україні необхідно щонайменше удвічі збільшити зарплату вчителів, вважає народний депутат України, співголова партії "Наш край" Сергій Шахов, пише 25 серпня сайт політичної сили. Так Шахов прокоментував заяву міністра освіти Сергія Шкарлета про те, що зарплата вчителів у 2,4 раза більша за мінімальну. Про це очільник міністерства заявив у інтерв'ю "Главкому", яке вийшло 13 серпня.

"Вочевидь у міністра освіти погано з математикою. Уряд посилається на дані Державної служби статистики, мовляв, у червні 2021 року середня заробітна плата в галузі освіти склала 14 158 грн на місяць, що на 31% більше, ніж торік. Утім, на практиці на руки освітяни в середньому отримують 7-8 тис. грн. А молоді педагоги ще менше. Це точно не ті зарплати, які можна назвати "достатньо високими", їх необхідно суттєво збільшувати, щонайменше удвічі", - заявив Шахов.

Він вважає, що підхід влади до статистики пов'язаний з маніпуляціями і тому в ньому закладено суттєві розбіжності між цифрами й реальним життям.

"Показник середньої зарплати, про який звітує Держстат, включає податки у розмірі 19,5%. Тобто на руки освітяни отримують на 19,5% менше, ніж показує статистика. Окрім того, саме поняття середньої зарплати не відображає реального стану доходів у галузі. Коректніше було б вираховувати медіанну зарплату, як це роблять у європейських країнах. На практиці вона на 20-30% нижче від середньої. Тож в середньому вчителі на руки отримують менш як 8 тис. грн на місяць, а не 14 тис. - як розповідає уряд", - зазначив співголова" Нашого краю ".

У партії додали, що слова нардепа підтверджує сайт Державного центру зайнятості - там розміщено понад 1,5 тис. вакансій у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти, і середній показник зарплати серед освітніх вакансій - 6900 грн, що на півтори тисячі менше, ніж середній показник за усіма вакансіями.

"За інформацією Міністерства освіти, підвищення зарплат освітянам проведуть у грудні - воно становитиме 9%. Враховуючи, що інфляція цього року уже перевищила 10%, то реально цього "покращення" вчителі не відчують. Владі необхідно переглянути свою політику у галузі освіти, зокрема, і підходи до реформи цієї чутливої сфери, адже тотальне падіння рівня знань вочевидь говорить про помилковість підходів. Риба гниє з голови, а проблеми освітньої галузі починаються у кабінеті міністра освіти", - заявив Шахов.

У "Нашому краї" зазначили, що наполягають на підвищенні зарплат у галузі освіти.

"Український вчитель достойний того, щоб отримувати на руки (після стягнення всіх податків) не менше, ніж отримує його польський колега, а це €600 (18 670 грн). Також уряду у статистичних розрахунках варто взяти за основу європейський досвід і вираховувати не середню, а медіанну зарплату, яка більше відповідає реаліям життя", - підсумували у партії.

За матеріалами Гордон.