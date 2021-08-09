Ще одна країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи

Кількість учасників саміту "Кримської платформи" зросла до 34. Про це 9 серпня у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа й далі дістає підтримку, і ми далі працюємо над залученням більшої кількості партнерів", - зазначив він.

Кулеба не уточнив, яка країна заявила про участь у саміті. У липні він пояснював, що не розголошує списку країн, які погодилися брати участь, щоб "не полегшувати справу Службі зовнішньої розвідки РФ".

У МЗС України планують, що участь у саміті, який проводитиме в конгресно- виставковому центрі "Парковий" в Києві, візьме до 40 країн. Про це 6 серпня на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи заявила заступниця Кулеби Еміне Джапарова.

Україна не приховує, що запрошення відвідати саміт Кримської платформи прийняли, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, голова Євроради Шарль Мішель і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Сполучені Штати Америки представлятиме екскандидат у президенти і міністр транспорту Піт Буттіджич. За матеріалами Гордон.