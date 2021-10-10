Шефір із посмішкою розказав про замах на себе

Нещодавно на Сергія Шефіра було скоєно замах, в автомобіль було випущено 18 куль, жодна з яких не потрапила в нього

Перший помічник президента Сергій Шефір у програмі "Світське життя" прокоментував замах на себе. На відео Шефір жартує із Катериною Осадчею та сподівається, що історія із замахом не перетвориться на серіал.

"Я живий. Не знаю, чудом, чи це якось спрогнозовано (у ЗМІ існують чутки про інсценування замаху - ред.). Я переживав за водія, який у моїх очах повів себе як герой. Він нас врятував. Це моя особиста думка. Не знаю, може, через місяць буду думати по-іншому, але поки так", - розповів Сергій Шефір. - Як мені сказав один дуже близький друг: "Головне, аби це було кіно, а не серіал".

На запитання, скільки охоронців забезпечують його безпеку після замаху, Шефір з усмішкою відповів: "Тих, кого я бачу".

Також він повідомив, чи був броньованим автомобіль, у якому їхав. "Це машина студії "Кварталу 95". Вона абсолютно неброньована. Після цього вона у неробочому стані", - сказав перший помічник президента.

"Існують різні версії. Я щасливий, що у когось або не вийшло, або вийшло, але я маю зараз можливість з вами розмовляти", - прокоментував Шефір чутки про власне інсценування вбивства.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського - Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів. Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

Як повідомив журналістам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити. За матеріалами Главком.