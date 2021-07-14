Шевченківська премія може зрости - Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський встановив, що Національна премія України імені Тараса Шевченка вручатиметься в семи номінаціях, і доручив Кабінету Міністрів опрацювати збільшення її грошового розміру.

Відповідний указ No293/2021 від 14 липня опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Документ передбачає, що премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії), у таких номінаціях:

література;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика, журналістика;

музичне мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва.

Щорічно може бути присуджено не більше семи премій, а на її здобуття не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

Зазначається, що якщо в результаті голосування у третьому турі в одній із номінацій жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом, як виняток, може бути прийнято рішення про проведення в іншій номінації повторного обговорення і таємного голосування щодо твору, який серед інших творів набрав найбільшу кількість голосів, або щодо творів, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні

Крім того, змінами встановлено, що засідання Комітету для прийняття рішення у першому турі конкурсу за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Також Президент доручив уряду опрацювати питання щодо збільшення розміру грошової частини Національної премії України імені Тараса Шевченка.