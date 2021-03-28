Шевченко і Кошулинський лідирують на довиборах в Раду по округу No87, - екзит-пол

Кандидати Олександр Шевченко (самовисування) і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") лідирують на довиборах у Верховну раду на окрузі No87. Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Про це свідчать дані екзит-полу групи "Рейтинг".

У Олександра Шевченка, за даними опитування, 32,4% голосів, у Кошулинського - 31,6%. На третьому місці кандидат від "Слуги народу" Василь Верастюк - у нього 29,4%.

За матеріалами РБК-Україна