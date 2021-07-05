Шість нардепів не були на жодному засіданні Ради в червні, двоє - з'явилися лише на одне, - КВУ

Комітет виборців України проаналізував відвідування народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у червні цього року

У результаті з'ясувалося, що 6 народних обранців не відвідали жодного засідання парламенту впродовж місяця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення КВУ в соціальній мережі "Фейсбук".

Всього в червні відбулося одинадцять пленарних засідань. Всі з них відвідали лише 291 народний депутат або 68% від складу Верховної Ради.

Шестеро осіб не були зареєстровані на жодному засіданні. Це Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа За життя"), Тарас Козак ("Опозиційна платформа За життя"), Олесь Довгий (позафракційний), Степан Івахів ("За майбутнє"), Леся Василенко ("Голос"), Вадим Столар ("Опозиційна платформа За життя").

Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, ймовірно, що відсутність Т. Козака може бути пов'язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Л. Василенко - із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Віктора Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.

Двоє народних депутатів були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні: Іван Калаур ("Слуга Народу") та Олександр Герега ("За майбутнє).

Жан Беленюк ("Слуга Народу"), Максим Єфімов ("Довіра"), Юрій Солод ("Опозиційна платформа За життя"), Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа За життя") були зареєстровані лише на двох засіданнях, Віталій Борт ("Опозиційна платформа За життя") та Вадим Рабінович ("Опозиційна платформа За життя") - на трьох засіданнях із одинадцяти.

Порівняно із попереднім місяцем показники відвідування пленарних засідань майже не змінилися. У травні всі засідання Ради відвідали 286 народних депутатів, у червні - 291 нардеп.

Що стосується участі в голосуваннях Верховної Ради, то найактивніше голосували (натискали "за", "проти", "утримався) депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати "Слуги Народу" взяли участь в 83% голосувань, депутати ЄС - 77%. Народні депутати фракції "Голос" долучилися до 69% голосувань, групи "Довіра" - 67%, ВО "Батьківщина" - 64%, групи "За майбутнє" - 54%. Найнижчі показники голосувань в депутатів "Опозиційної платформи За життя". В середньому вони голосували лише в 40% випадків.

Дані відповідно до зведеної електронної реєстрації народних депутатів.