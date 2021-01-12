Шість пунктів: на Банковій прокоментували візит Санду в Україну

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква відзначив, що сьогоднішній візит Президентки Молдови Маї Санду є символічним і важливим з точки зору результатів.

Як передає Укрінформ, про це дипломатичний радник Президента написав у Фейсбуці.

"Другий повноцінний робочий день 2021 року і перший закордонний візит Президентки Маї Санду в Україну з часу її обрання. Візит і символічний, і важливий з точки зору результатів", - зазначив Жовква.

Коментуючи результати візиту Санду до Києва, він відзначив шість моментів.

Насамперед заступник керівника ОП звернув увагу на відновлення повноцінного діалогу на рівні Президентів - "те, чого не було за часів попередників". У цьому контексті Жовква нагадав, що відповідно до підписаної Спільної декларації, утворено Президентську раду - координувальний орган на рівні глав держав, які регулярно зустрічатимуться та досягатимуть домовленостей з усіх питань порядку денного.

Другим важливим результатом дипломатичний радник Президента назвав обговорення і досягнення порозуміння щодо взаємної підтримки у питаннях регіональної безпеки.

"Обидва Президенти підтримують суверенітет і територіальну цілісність держав у міжнародно визнаних кордонах. А Крим для Маї Санду назавжди й безумовно український", - акцентував Жовква.

Він також звернув увагу на те, що між двома столицями з‘явиться нова повноцінна магістраль включно з новим мостом через Дністер, яка скоротить час подорожі між Києвом та Кишиневом до трохи більше як 5 годин. "Проєкт амбітний, але цілком може бути реалізований ще у нинішньому році", - спрогнозував заступник керівника ОП.

Окрім того, як відзначив Жовква, Україна готова відновити експорт своєї електроенергії до Молдови, а наші сусіди її готові прийняти.

Він також акцентував, що було детально обговорено питання Дністровського гідровузла та весь комплекс супутніх аспектів, включаючи екологічний та питання власності і демаркації відповідних ділянок кордону. "Є політична воля, щоб це питання зникло як проблемне, далі справа за урядами та відповідними експертами", - зауважив дипломат.

До важливих результатів візиту Президентки Молдови він відніс і те, що питання мовних та інших прав нацменшин в обох державах будуть врегульовані на паритетній основі.

"Ну і, безумовно, чекаємо Маю Санду на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України. А вона, своєю чергою, запросила Президента Володимира Зеленського відвідати Молдову з офіційним візитом", - резюмував Жовква.

Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови. За матеріалами Укрінформ.