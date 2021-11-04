Шмигаль gредставив нового очільника Мінреінтеграції колективу міністерства

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нового очільника Ірину Верещук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Міністерство має важливий напрямок роботи, який потрібно посилювати. Цим і буде займатися нова віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відзначу вагомі досягнення й внесок працівників міністерства в нашу державу. Бажаю Ірині Андріївні на цій посаді розв’язати всі виклики, які стоять перед міністерством», - зазначив Шмигаль.

Фото: Урядовий портал

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук поінформувала колектив відомства, що на сьогодні є низка актуальних питань, які міністерство буде вирішувати разом на користь держави.

4 листопада Верховна Рада схвалила призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.