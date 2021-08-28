Шмигаль обговорив зі спікером парламенту Молдови спільні проєкти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час зустрічі обговорили посилення співпраці між країнами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Денис Шмигаль підкреслив, що Україна готова ділитися з Молдовою досвідом у впровадженні реформ у межах роботи Асоційованого тріо", - йдеться у повідомленні.

Сторони також порушили питання реалізації спільних проєктів, зокрема, розбудови прикордонної інфраструктури.

Так, Прем'єр-міністр відзначив, що Україна зі свого боку профінансувала 100% авансового платежу для будівництва мостового переходу Ямпіль-Косуець і вже активно реконструює ділянку дороги, яка веде до нього.

"Цей об'єкт створить додатковий комфорт для наших громадян, прискорить логістичне сполучення та розширить транспортні коридори. Він дасть можливість нам у подальшому розширювати прикордонну інфраструктуру, зокрема будувати нові пункти пропуски й дороги", - зазначив Прем'єр-міністр України.

Денис Шмигаль підкреслив, що це також відкриває додаткові можливості для розвитку транспортного сполучення між Україною та Молдовою і відкриття нових залізничних рейсів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває у Молдові з робочим візитом. За матеріалами Укрінформ.