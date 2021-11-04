Шмигаль представив Свириденко колективу Мінекономіки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив Міністерству економіки новопризначеного очільника - Юлію Свириденко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Міністерство отримало професійну очільницю, яка пройшла всі щаблі державного управління та державної економіки. Юлія Анатоліївна глибоко розуміє всі процеси та чудово знайома з колективом міністерства. Бажаю плідної роботи на благо нашої держави та українського народу", - сказав Прем'єр-міністр.

Своєю чергою Свириденко зазначила, що має розуміння, які очікування суспільства від Міністерства економіки та які завдання перед ним стоять.

4 листопада Верховна Рада 256 голосами призначила Свириденко на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України.

До цього Свириденко з грудня 2020 року обіймала посаду заступниці керівника ОП, ще раніше була заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Фото: Урядовий портал