Шмигаль провів зустрічі з керівництвом ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках візиту до Брюсселя провів зустріч із високим представником ЄС Жозепом Боррелем, а також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як передає Укрінформ, з Боррелем обговорили питання посилення регіональної безпеки, повідомив Шмигаль у Твітері.

"Дякую Жозепу Боррелю за конструктивну зустріч у Брюсселі. На тлі загострення ситуації на кордонах України з боку Росії та міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі - питання посилення регіональної безпеки є беззаперечним пріоритетом" - написав Прем'єр-міністр.

Він додав, що цінує готовність ЄС допомагати Україні.

Також Денис Шмигаль разом із колегами з Грузії Іраклієм Гарібашвілі та Молдови Наталії Гаврилиці провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як інформує Урядовий портал, на зустрічі у межах формату Асоційованого тріо йшлося про енергетичну безпеку, цифровізацію і транспорт.

Під час зустрічі прем'єр-міністри наголосили на важливості координації зусиль напередодні шостого саміту Східного партнерства. Шмигаль зазначив, що вітає готовність Євросоюзу до поступової інтеграції східних партнерів у внутрішній ринок ЄС. Український Прем'єр підкреслив, що на тлі газової кризи на європейському ринку забезпечення енергетичної безпеки та безпеки енергопостачання має залишатися в центрі уваги регіональної співпраці.

"Енергетична безпека є одним із ключових пріоритетів Уряду України, що включає диверсифікацію шляхів постачання енергоносіїв, протидію російському газовому шантажу та синхронізацію з європейською мережею ENTSO-E. Україна прагне залишатися надійним транзитером газу, виступає за збереження транзиту й укладання нового контракту відповідно до європейських правил", - наголосив очільник українського уряду.

За його словами, Україна надала свої пропозиції щодо посилення спільної енергетичної безпеки із Євросоюзом, зокрема створення відповідної Регіональної платформи. В рамках реалізації цієї ініціативи Україна готова забезпечити додатковий транзит газу за зниженим тарифом та надати частину своїх підземних сховищ для зберігання газу європейськими компаніями.

Шмигаль під час зустрічі також відзначив, що країни Асоційованого тріо глибоко інтегровані в транспортні мережі ЄС. Водночас, враховуючи постійно зростаючі обсяги торгівлі, наразі є актуальні питання, які потребують вирішення, зокрема з урахуванням розвитку ситуації навколо Білорусі.

"Україна зацікавлена вести переговори з Європейським Союзом щодо лібералізації ринку автомобільних перевезень з країнами-членами ЄС. Належне функціонування транспортних послуг має вирішальне значення для ефективності ПВЗВТ та сталого зростання торгівлі", - підкреслив Прем'єр-міністр України.

Глава уряду відзначив, що укладення угоди про автомобільні перевезення, як передбачено в Угоді про асоціацію, вирішить питання дозволів та сприятиме ефективному впровадженню поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі для обох сторін.

Крім того, Прем'єр-міністр України наголосив на необхідності посилення регіонального співробітництва в питаннях клімату й екології.

"Інтеграція Європейського зеленого курсу до порядку денного Асоційованого тріо має стати одним із головних стовпів для створення сильного тріо Східного партнерства. Зелена трансформація потребуватиме значної підтримки з боку ЄС у впровадженні реформ, зокрема в частині адаптації національного законодавства", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що ЄС має врахувати готовність держав Тріо впроваджувати Зелений курс в контексті майбутнього застосування вуглецевого податку (CBAM), який не має стати перешкодою для торговельних відносин між державами-партнерами.

За словами глави уряду України, цифровізація також є одним із найперспективніших напрямків для розвитку співпраці між ЄС та країнами Тріо, і важливо заохочувати участь держав у відповідних європейських цифрових ініціативах. Такий підхід цілком поділяє Президент Єврокомісії.

29-30 листопада Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідує з робочим візитом Брюссель (Бельгія). Там же перебувають інші глави урядів країн Асоційованого тріо. Планується, що у вівторок Прем'єр- міністр Шмигаль у рамках цього візиту разом з прем'єр-міністрами Грузії Іраклієм Гарібашвілі та Республіки Молдова Наталією Гаврилице зроблять спільні заяви для представників ЗМІ.

Саміт Східного партнерства буде проведено 15 грудня 2021 року.