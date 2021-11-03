Шмигаль вніс у Раду подання про призначення нових міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України.

Про це у телеграмі повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Головного митника Павла Рябікіна пропонують призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Рябікіна призначили головою Держмитниці у листопаді 2020 року. До того, з березня 2017 року він працював гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки пропонує назначити Юлію Свириденко. Наразі вона є заступницею очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. З травня до вересня цьогоріч вона була представницею держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз".

Нардепку Ірину Верещук пропонують призначити на посаду віцепрем'єрки- міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Депутатка від "Слуг" є членкинею комітету з питань нацбезпеки й оборони. За матеріалами mind.ua