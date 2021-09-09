Шмигаль запропонував провести саміт Люблінського трикутника на рівні прем'єрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив з ініціативою провести найближчим часом саміт Люблінського трикутника на рівні глав урядів України, Польщі та Литви.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким в межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі,

"Нових якісних форм співпраці набуває Люблінський трикутник. Я запропонував провести найближчим часом зустріч глав урядів країн Люблінського трикутника, щоб вивести нашу тристоронню співпрацю на новий рівень",- заявив Шмигаль.

Він також наголосив про бажання України стати "невід'ємною частиною Тримор'я", яка на сьогодні об'єднує лише країни ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

"Країни-члени ініціативи вже неодноразово підкреслювали перспективи такої співпраці. Я вважаю, що цей формат допоможе зблизити наші економіки і покращити наші відносини",- наголосив Шмигаль.

Він подякував Моравецькому за активну підтримку Польщею "Кримської платформи", зокрема участь у серпневому саміті президента Польщі Анджея Дуди.

Глава українського уряду також подякував Моравецькому за незмінну підтримку Польщею територіальної цілісності України, рішучу позицію Варшави у питання агресивних дій Росії, зокрема продовження санкції проти РФ та підтримки євроінтеграції України.

28 липня 2020 р. в ході першої зустрічі в рамках "Люблінського трикутника" міністри закордонних справ України, Польщі та Литви підписали Спільну декларацію щодо заснування нового регіонального альянсу на визнання багатовікових історичних та культурних зв'язків між трьома народами.

6-7 липня 2021 року під час третьої зустрічі "Трикутника" в рамках Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі лідери України, Польщі та Литви підписали три основоположних документи: Дорожню карту співробітництва, План спільних дій з протидії дезінформації та Декларацію про спільну європейську спадщину та спільні цінності.

У квітні цього року було також започатковано діяльність молодіжного "Люблінського трикутника".

Сукупна площа країн "Люблінського трикутника" - майже 1 млн кв. км. Населення - понад 80 млн. Тристороння торгівля уже сьогодні сягає 8 млрд дол. США. Трикутник має спільний військовий підрозділ - ЛитПолУкрбриг. Нині бригада об'єднує понад 3,5 тис. військовослужбовців Литви, Польщі та України.

Серед пріоритетів діяльності формату - посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.